Nallıhan'da kadın ve tarım projelerine 750 bin ve 1 milyon lira hibe onaylandı - Son Dakika
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Nallıhan'da kadın ve tarım projelerine 750 bin ve 1 milyon lira hibe onaylandı

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Nallıhan\'da kadın ve tarım projelerine 750 bin ve 1 milyon lira hibe onaylandı
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Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz, ilçedeki iki projenin hibe desteği almaya hak kazandığını duyurdu. İpek Yolunun Yeşeren Eli projesi 750 bin lira, Dutun Bereketi İpeğin Geleceği projesi ise 1 milyon lira hibe aldı.

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz, "Nallıhan Kaymakamımız Semih Doğanoğlu'nun öncülüğünde, büyük bir heyecan ve özveriyle hazırladığımız projemizin, Ticaret Bakanlığı KOOP-DES Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanmasının mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Elagöz, yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez bir kooperatifin bu destekten yararlanacak olmasının gurur verici olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yine Nallıhan Kaymakamlığımızın uhdesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İletişim Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi kapsamında Nallıhan Turizm Gönüllüleri adına hazırlanan 'İpek Yolunun Yeşeren Eli' Nallıhan Kadınları Sürdürülebilir Kalkınma projesi 750 bin lira bütçe ile hibe desteği almaya hak kazandı. Nallıhan Kaymakamlığı uhdesinde Nallıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 'Dutun Bereketi, İpeğin Geleceği' projesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından 1 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Projelerin hazırlanmasında bizlere önderlik yapan Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu'na teşekkür ederim. Başvuru sürecine kadar birlikte emek verdiğimiz, aynı heyecanı paylaştığımız proje ekibindeki kıymetli arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte düşündük, birlikte çalıştık, birlikte başardık. Nallıhan için üretmeye, proje geliştirmeye ve yeni başarıların peşinden gitmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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