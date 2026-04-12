Nallıhan Kuş Cenneti Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
Nallıhan Kuş Cenneti Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Nallıhan Kuş Cenneti Ziyaretçilerini Ağırlıyor
12.04.2026 10:31
Nallıhan Kuş Cenneti, göçmen kuşlarla dolup taşıyor; zengin fauna ve jeolojik yapısıyla dikkat çekiyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan ve yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti, suların yükselmesi ve göç mevsiminin başlamasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Afrika'dan Avrupa'ya uzanan göç rotası üzerinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti'ne her yıl mart ayından itibaren gelmeye başlayan göçmen kuşlar, bölgedeki sazlık, ağaçlık ve kayalık alanlarda yuva yapıyor. Haziran ayında yavruların yumurtadan çıkmasıyla bölgedeki yaban hayatı hareketliliğinin zirveye ulaşması bekleniyor.

Tür çeşitliliği ile dikkati çekiyor

450 hektarlık geniş bir alana yayılan Kuş Cenneti, sunduğu zengin besin kaynakları ve uygun habitatı nedeniyle yaban kuşlarının öncelikli tercihi oluyor. Bölgenin dikkati çeken sakinleri arasında toplu halde avlanan karabataklar ve eşine bağlılığıyla bilinen angut kuşları yer alıyor. Ayrıca Türkiye'de görülen 6 balıkçıl türünden 5'i burada yaşıyor.

Yırtıcı kuşlar kategorisinde ise şahin, atmaca, balık kartalı, yılan kartalı ve nesli tehlike altındaki küçük akbaba gibi türler bölgede yaşamlarını sürdürüyor.

20-30 milyon yıllık jeolojik miras: "Gökkuşağı Tepeleri"

Nallıhan Kuş Cenneti, sadece kuşlarıyla değil, 3. jeolojik zamandan kalma renkli tepe oluşumlarıyla da güzel bir manzara sunuyor. İç Anadolu'daki iç denizin milyonlarca yıl önce çekilmesiyle oluşan erozyon sonucu ortaya çıkan renk katmanlarından sarı humus, kırmızı demir ve yeşil doğal killeri temsil ediyor.

Foto safari meraklılarının uğrak noktası

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü bünyesinde koruma altında bulunan saha, her yıl düzenlenen foto safari yarışmalarıyla tanıtımına devam ediyor. Piknik yapmanın ve ateş yakmanın yasak olduğu bölgede, kuşların en doğal hallerini fotoğraflamak isteyen ziyaretçiler için seyir terasları bulunuyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan Kuş Cenneti Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Nallıhan Kuş Cenneti Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
