Ankara'nın Nallıhan ilçesinde faaliyet gösteren Nallıhan Han Kadınları Kooperatifi "Bridge4Future" (Kadın Kooperatiflerini Dijitalleştirme: Avrupa'ya Kurulan Bir Köprü) projesi kapsamında Almanya'ya gitti.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında İspanya, İtalya, Almanya, Yunanistan ve Türkiye'den kadın kooperatifleri Almanya'da bir araya geldi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Han Kadınları Kooperatifi'nin de katıldığı projede, paylaşım, dayanışma ve işbirliği ve ortak üretim kültürünün geliştirilmesi planlanıyor.

Han Kadınları Kooperatif Başkanı Hatice Gürelli Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerel değerleri uluslararası platformlara taşımak, birlikte öğrenmek ve geleceğe yönelik yeni fırsatlar oluşturmak adına önemli bir adım olarak görülüyorum. Birlikte üretiyor, birlikte geleceği inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.