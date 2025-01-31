Eminönü'nde cuma namazı kılarken kalp krizi geçiren 78 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Cuma namazı için Yeni Cami'ye gelen Hasan Molla, namaz sırasında aniden fenalaştı.
İhbar üzerine camiye sağlık ekipleri sevk edildi.
Cemaatten bir kişi, sağlık ekipleri gelene kadar Molla'ya ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Molla, ambulansla hastaneye götürüldü. Molla, hastanede hayatını kaybetti.
Öte yandan, Molla'ya camide kalp masajı yapılan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Namazda Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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