Namibya Cumhurbaşkanı Hage G. Geingob hayatını kaybetti

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WINDHOEK, 4 Şubat (Xinhua) -- Namibya Cumhurbaşkanı Hage G. Geingob Pazar günü sabah saatlerinde başkent Windhoek'te hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Geingob, bir hastanede kanser tedavisi görüyordu.

Cumhurbaşkanı Vekili görevindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nangolo Mbumba, Namibya Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Namibya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sevgili Dr. Hage G. Geingob'un bugün, 4 Şubat 2024 Pazar günü saat 00.04 sularında, sağlık ekibi tarafından tedavi gördüğü Lady Pohamba Hastanesi'nde vefat ettiğini büyük bir üzüntü ve kederle bildiriyorum" ifadelerine yer verdi.

Namibya'nın üçüncü cumhurbaşkanı olarak 21 Mart 2015'ten bu yana görev yapan Geingob, 2019'da beş yıllık bir dönem için yeniden seçilmişti. Geingob kilit öneme sahip bakanlık ve liderlik görevlerinin yanı sıra 1990-2002 ve 2012-2015 yıllarında başbakanlık yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mbumba Cumartesi günü başkent Windhoek'teki Lady Pohamba Hastanesi'nde kanser nedeniyle kemoterapi tedavisi gören Geingob'un durumunun kritik ancak stabil olduğunu söylemişti.

Namibya Cumhurbaşkanlığı 19 Ocak'ta Geingob'un sağlık ekibinin, biyopsi incelemesinin ardından kanserli hücrelere rastladığını açıklamıştı.