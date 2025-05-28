Namibya'da Soykırım Anma Günü İlk Kez Kutlandı

Namibya'da, Alman güçleri tarafından yerli Herero ve Nama halklarına karşı işlenen soykırım için ilk kez anma töreni düzenlendi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Almanya'nın 1907'de uluslararası baskı nedeniyle bölgedeki toplama kamplarını kapatmak zorunda kaldığı 28 Mayıs tarihi, Namibya'da "Soykırımı Anma Günü" ilan edildi.

Namibya'da, bugün ilk defa başkent Windhoek'teki Parlamento Bahçeleri'nde Soykırımı Anma Günü kutlandı.

Anma günü, Alman sömürge yönetimi altında gerçekleştirilen 1904-1908 soykırımı kurbanlarının onuruna düzenlendi.

Törende konuşan Namibya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Lucia Witbooi, "Anma Günü, 1904-1908 soykırımı kurbanlarını düşüneceğimiz ve onları onurlandıracağımız gündür." dedi.

Anma gününün mağdur Herero ve Nama topluluklarını bir nebze olsun rahatlatacağını umduğunu dile getiren Witbooi, Namibyalıları kurbanları onurlandırmaya çağırdı.