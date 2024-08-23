Nancy Pelosi Filistin asıllı konuşmacının dışlanmasını savundu

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Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokrat Partinin Chicago kentindeki kongresinde Filistin asıllı Amerikalı konuşmacıya yer verilmemesine yönelik kararı savundu.

ABD basınındaki haberlere göre, Demokratların önde gelen isimlerinden Pelosi, Chicago'da bir gazetecinin Demokrat Parti Kongresi'nde (DNC) Filistin asıllı Amerikalı konuşmacının dışlanmasıyla ilgili sorusu üzerine, "Ülkemizdeki her milletten insanı kongrede konuşturmuyoruz." yanıtını verdi.

Kongrede İsrailli asıllı Amerikalı rehine Hersh Goldberg-Polin'in ailesinin ana sahnede konuşmasına ise izin verildi.

DNC'deki "Kararsızlar Hareketi" delegeleri, partilerinin İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına değinmek üzere ana sahnede Filistin asıllı Amerikalı konuşmacıya yer vermesi gerektiğini savunuyorlardı.

Kongrede Filistin asıllı konuşmacıya yer verilmemesi kararının ardından Kararsızlar Hareketi'ne mensup delegeler, kongrenin yapıldığı United Center Spor Salonu'nun dışında oturma eylemi başlattı. Protestocular, kararın yeniden gözden geçirilmesi için kongreye baskı yapmayı hedefliyor.

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde kampanya yürüten Kararsızlar Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden-Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetiminin Gazze politikasını onaylamadıklarını dile getirmenin bir yolu olarak Demokrat seçmenleri ön seçimlerde oy pusulalarında "kararsız" seçeneğini işaretlemeye çağırdı. Ülke çapında yaklaşık 800 bin seçmenin "kararsız" seçeneğini işaretlediği bildirildi.