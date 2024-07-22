Nancy Pelosi, Kamala Harris'e Destek Vereceğini Açıkladı

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Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından yerine işaret ettiği ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek vereceğini bildirdi.

Pelosi, X hesabından yazılı açıklama yaptı.

Biden'ın liderliğine övgülerde bulunan Pelosi, "Ülkemizin en önemli başkanlarından biri olan Başkan Biden, yalnızca tarihin doğru tarafında değil, geleceğin de doğru tarafında yer aldı." ifadesini kullandı.

Pelosi, başkanlık yarışında Harris'e desteğini açıklayarak, "Bugün, ülkemizin geleceğine dair büyük bir gurur ve sınırsız bir iyimserlikle, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD başkanlığına aday olmasını destekliyorum. Başkanlık için Kamala Harris'e olan coşkulu desteğim resmi, kişisel ve politiktir." değerlendirmesinde bulundu.

Harris'i çalışan ailelerin savunucusu ve kadınların seçme hakkı için mücadele eden biri olarak niteleyen Pelosi, kasım ayında yapılacak seçimlerde Harris'in Demokratları zafere taşıyacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.

Pelosi, "Demokrat Parti'de çeşitliliğimiz ve birliğimiz bizim gücümüzdür. Şimdi birlik olmalı ve Donald Trump'ı büyük bir şekilde yenmek ve Kamala Harris'i ABD'nin bir sonraki başkanı olarak coşkuyla seçmek için zafere doğru ilerlemeliyiz." ifadelerini paylaştı.

Başkan Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini duyurmuş, yerine geçecek isim olarak da yardımcısı Kamala Harris'e işaret ederek desteğini belirtmişti.

Biden'a, 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra, sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu.