Nanjing\'deki yapay zeka restoranında siparişler akıllı mutfakta hazırlanıyor

Nanjing'deki yapay zeka restoranında siparişler akıllı mutfakta hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nanjing'de faaliyet gösteren Yapay Zeka Ayna Dünyası Restoranı, siparişleri yapay zeka destekli mutfakta hazırlıyor. Akıllı erişte ve içecek makineleriyle donatılan mutfakta üretim, insan-makine işbirliğiyle standart süreçte yürütülüyor.
NANJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de faaliyet gösteren Yapay Zeka Ayna Dünyası Restoranı'nda (AI Mirror World Restoranı) siparişler yapay zeka destekli mutfakta hazırlanıyor.
Restoranın akıllı erişte ve içecek hazırlama makineleriyle donatılmış mutfağında üretim, insan ve makine işbirliğiyle standart bir süreç doğrultusunda yürütülüyor.
Kaynak: Xinhua
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