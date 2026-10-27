Nanjing\'deki yapay zeka restoranında siparişler akıllı mutfakta hazırlanıyor

NANJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de faaliyet gösteren Yapay Zeka Ayna Dünyası Restoranı'nda (AI Mirror World Restoranı) siparişler yapay zeka destekli mutfakta hazırlanıyor.

Restoranın akıllı erişte ve içecek hazırlama makineleriyle donatılmış mutfağında üretim, insan ve makine işbirliğiyle standart bir süreç doğrultusunda yürütülüyor.