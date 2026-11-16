Nantes'ta öğrenciler, Mandela Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanı Geffray'i protesto etti

Fransa'da eylemler sırasında ateşe verilen Nelson Mandela Lisesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, öğrenciler tarafından protesto edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 1 Ekim'deki eylemler sırasında okul girişinin ateşe verilmesi sonucu ciddi maddi hasar meydana gelen Nantes kentindeki Nelson Mandela Lisesi, yaklaşık 6 haftalık aranın ardından kısmen yeniden açıldı.

Hasarı yerinde incelemek üzere liseyi ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Geffray, öğrencilerin protestosuyla karşılaştı.

Geffray'in okulda bulunduğu sırada koridorda toplanan öğrenciler, hükümetin eğitim bütçesini ve politikalarını eleştiren sloganlar attı.

Fransa'da haftalardır devam eden eylemler sırasında bazı liseler ateşe verilmiş veya maddi zarara uğramıştı.

Fransa'da öğrenci eylemleri devam ediyor

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Eğitim çalışanları 5 Kasım ve 10 Kasım'da greve gitmişti. Yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken onlarca lisede de öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği 2 aydır devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken 300'e yakın eğitim personeli yaralanmış ve 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.