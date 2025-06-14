Nar Çiçekleri Anaokulu'nda Mezuniyet Sevinci

(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi, Nar Çiçekleri Anaokulları'nda mezuniyet sevinci yaşandı. Nar Çiçekleri Anaokulları'nda eğitim gören 5 yaş grubu 70 minik öğrenci, kep fırlattı.

Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, 5 yaş grubu 70 minik öğrenci kep fırlatarak okul öncesi eğitimlerini tamamlarken, yıl sonu gösterileriyle geceye neşe kattı. Belediye bürokratları, meclis üyeleri ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyen minikler, ardından büyük bir heyecanla hazırlandıkları gösterilerini sahneledi.

Dans, drama ve jimnastik alanındaki performanslarıyla büyük beğeni toplayan çocuklar, izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Aileler de çocuklarının ilk diplomasına kavuştuğu bu özel gecede sevinç ve gururu bir arada yaşadı. Törenin finalinde ise coşku doruğa ulaştı. 10. Yıl Marşı ve Parla – 100. Yıl Marşı eşliğinde keplerini havaya atan Nar Çiçekleri Anaokulları'nın minik mezunları, gecenin coşkusunu aileleriyle birlikte paylaştı.