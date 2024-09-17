Narin Güran'a Anma Parkı Açıldı - Son Dakika
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Narin Güran'a Anma Parkı Açıldı

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Sivas'ta, kaybolduktan 19 gün sonra ölen Narin Güran adına çocuk parkı açıldı.

17.09.2024 20:51
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SİVAS'ta belediye tarafından yapılan çocuk parkına, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı verildi.

Belediye tarafından Alibaba Mahallesi'nde atıl durumda bulunan araziye çocuk parkı yapıldı. Yapılan parka Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan Narin Güran'ın adı verildi. Narin'in adının verildiği parkın açılışı Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocukların katılımıyla gerçekleştirildi. Parkın bir bölümüne Narin'in resmide konuldu. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Adem Uzun, "Narin kızımızın adını, Alibaba Mahallesi'nde bu parkta yaşatmayı toplumsal bir sorumluluk olarak biliyoruz. Sevinçli günler yaşayalım ama acılı olayları unutmayalım. Bunun için bu parka Narin kızımızın ismini verdik. Bu park sadece Narin kızımızın adını yaşatmayacak. Aynı zamanda Narin kızımız gibi hayatını kaybeden, katledilen kızlarımızı da temsil edecek" dedi.

Konuşmanın ardından parkın açılışı çocukların kestiği kurdele ile gerçekleştirildi.

Narin Güran\'a Anma Parkı Açıldı
Kaynak: DHA

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