Narin Güran Cinayet Davası Devam Ediyor

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Haber: AHMET ÜN - İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ikinci gün duruşması tanıkların açıklamalarıyla devam ediyor. Duruşmada, Mahkeme Başkanı, davanın tanıklarından Narin'in ağabeyi Baran Güran'a ailenin evde gizli toplantı yaptığı iddialarını sordu. Baran Güran, "Ben görmedim, köyde gizli toplantı yapılmazdı" dedi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davan duruşmasının ikinci gününde tanıkların beyanıyla sürüyor. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Narin'in amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar, tutuklu bulundukları Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden getiriler duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak yer alan Narin'in ağabeyi Baran Güran dinlenilmesiyle başladı. Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos gününde neler yaşadığını anlatmakla başlayan Baran Güran, "Nasıl böyle olduğunu, olayların nasıl böyle geliştiğini bilmiyorum. Olay günü Diyarbakır'daydım. Öğrenince önce köye gittim. Caminin önünde büyük bir kalabalık vardı. Sonra eve gittim, Narin yok dediler. Sonra 112'yi aradım" ifadelerini kullandı.

"Böyle gizli bir toplantı köyde yapılmazdı"

Mahkeme Başkanı, Baran Güran'a sorular yöneltti. "Aile kendi arasında gizli toplantılar yapmış, kameralar kurulmuş iddiası var. Ne diyorsun?" diye soran Mahkeme Başkanı'na Güran, "Bu olaylarda bazen bakanlar falan geliyordu ziyarete. Batman'dan Diyarbakır'a misafirler geliyordu. O yüzden toplantı olmadı. Yani ben görmedim. Böyle gizli bir toplantı köyde yapılmazdı" sözleriyle yanıtladı. Güran, kadınların kavga ettiği iddiasına ilişkin ise, "Ben o sırada orada değildim" yanıtını verdi.

"Onu güzel kokusuyla hatırlasın istedim"

Duruşmada, Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de söz aldı. Eren, Baran Güran'a, "Dün amca Salim Güran bana, 'neyin peşindesin' diye soruyor. Ben neyin peşindeyim. Biz Adli Tıp'ın önündeydik. Sana teşhis yaptıracaklardı. Ben o teşhise izin vermedim. Bir ağabey, Narin'in bu kokusunu bu halini görmesin istedim. Onu güzel kokusuyla hatırlasın istedim. Ama sen dışarıda bile o kokuyu aldın. Sana göstermemelerinde çok ısrarcı oldum. Ama dışarıya gelen kokuyu sen de alıyordun. O yüzden ben neyin peşindeyim? Buna sebep olanların peşindeyim" diye konuştu.

Eren'in sözlerinin ardından baba Arif Güran ağlayarak ve masaya vurarak "Beni öldürün", diye bağırdı ve salondan çıkarıldı. Aile bireyleri Nahit Eren'e tepki gösterdi. Nahit Eren ise tekrar söz alarak, "Duygusal ve manevi bir tepki olduğunu dileyerek özür diliyorum" dedi.

'Benim ailem daha önce ifade veren insanlar değiller'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarından Abdullah İnan, Baran Güran'a "19 gün kardeşin aranıyor. Çelişkili şeyler oluyor, kavga çıkıyor, elektrik gidiyor. Jandarma, amca Güran'ın yanlış yönlendirdiğini söylüyor. İfadelerde çelişkiler var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda" diye sormusa üzerine Güran, "Benim ailem daha önce ifade veren insanlar değiller. Karıştırmaları normal. Niye kimse bunları göz önünde bulundurmuyor" diyerek yanıt verdi.

Diyarbakır Barosu avukatları, Baran Güran'a kardeşi Enes Güran'la cezaevindeki görüşmeleri ve gülüşmeler konusu sordu. Avukatların sorusuna, "Bir iftira atılmış en geç çıkacak. Yani kardeşimiz cezaevine düştüğü için yalnız mı bırakacağız?" sözleriyle karşılık verdi.

Ağabey Baran Güran: "Nevzat, Narin'i öldürmüş olabilir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının, "Baran sence kardeşine ne oldu" sorusuna Baran Güran cevap vermedi.

Güran ailesinin avukatları ise Baran Güran'a "Sence Nevzat, Narin'i öldürmüş olabilir mi" sorusunu sordu. Güran, "Olabilir. Çünkü o kadar rahat ki sanki 50 cinayet işlemiş gibi soğukkanlı. Narin'i öldürmüş olabilir" diyerek yanıt verdi.

"Enes amcamın kafasına sıkardı"

Salim Güran'ın avukatı ise "Enes, amcan ile anneni birlikte görseydi ne yapardı" diye sorması üzerine Baran Güran, "Enes, amcamın kafasına sıkardı" dedi.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenilmesiyle devam ediyor.