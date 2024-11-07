Narin Güran Cinayet Davasında İlk Duruşma

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MAHKEME BAŞKANI: NEREYE KADAR GİDERSE

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ilk duruşması sürüyor. Duruşmada Mahkeme Başkanı, ifade işlemleri devam eden Narin'in amcası Salim Güran'a, "Baz kayıtlarına göre Arif'in evinde görünüyorsun" diye sordu. Salim Güran, "Hayır kesinlikle gitmemişim" dedi. "15.39'da, bize göre iddianame ve baz kayıtlarına göre o saatte kızın Dilek'i arıyorsun, onunla 16 saniye konuşuyorsun. 15 dakika sonra o seni arıyor, 7 saniye konuşuyorsunuz. Aynı evin içinde dilekle telefonla mı konuşuyorsun?" sorusuna da "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Salim Güran, daha sonra "22.47 de narinin cesedinin olduğu yere kesinlikle gitmedim. Ramazan'la olan telefon konuşmam kesinlikle Narin ile ilgili değil. Ben baz verilerine inanmıyorum. Arif'in evine de gitmedim, dereye de gitmedim" diye konuştu.

Tanıkların daha sonra dinlenmesi talebi üzerine de Mahkeme Başkanı, "Sabaha kadar buradayız. Nereye kadar giderse" dedi

'ARACIN SAĞ CAMI BOZUK'

İfadesine devam eden Salim Güran, "Üs bölgesinin kamerasından, Narin'in patikaya çıktığı andan sonrası görünüyor. Narin patikaya çıktıktan sonrasına baksınlar. Meğer 18.00'den sonra bakmışlar. Benim gördüğüm, çok güzel bir kameradır. Ben Arif'in evine girmişsem, o kameradan gözükür. O kamerayı göstersinler. Nevzat, medya ne söylerse onları soyluyor. Nevzat Bahtiyar benim ismimi, beni gözaltına aldıkları için algı yaptıkları için verdi. Nevzat, aracın sağ camından aldığını söylemişti. Sağ cam bozuk" diye konuştu.

BABA ARİF GÜRAN'IN İFADESİ BAŞLADI

Salim Güran'ın ifadesinin ardından, tanıklar dinlenmeye başlandı. İlk tanık olarak ifade veren baba Arif Güran, "Olayın ilk gününden bulunana kadar herkes bir şey söyledi. Yaklaşık 1 hafta yemek yemedim, ondan dolayı unutkanlık ve halsizlik bende çok var. İnsanlar mesaj atıyordu. 'Kızın bende' diye. Ben hemen bunu jandarmaya bildiriyordum. Telefonuma bakamaz hale geldim. Telefonu uçak moduna aldım. Sadece mesajlara bakıyordum. İfadede de söyledim, benim kimseye zararım olmamış. Bu arama çalışmalarında o akşam köpeğin kanala yoğunlaştığını söylediler. 9 gibi köye yetiştim" dedi.

ARALARINDAKİ ARAÇ TİCARETİNİ ANLATTI

Nevzat Bahtiyar ile olan araç alışverişini anlatan Arif Güran, "Nevzat'la olayımı anlattım. 20- 25 gün önce bir araba ticareti. Benle bir alakası yok. O arkadaş cezaevine girdi. Benim yakamı tuttular, 'Parayı sen ödeyeceksin' dediler. Galerici H.O.'nun orada örfi olarak anlaştık. Tutanak da tuttuk. Salim'e biz bu arabayı Nevzat'tan aldık. Bu araba sattığım zaman 4 bin TL karı vardı. '80 bin liralık zarar niye bana değiyor' dedim. Sonra nevzatla buluştuk. Kesinlikle 'kabul etmiyorum dedi. Konuşmalarımız sakin değildi. Kekelemesiyle dalga geçtim. 40 bin zararı, Salim'in evinde, Nevzat Bahtiyar'a 10 bin, Salim'e 30 bin ödeyeceğiz diye kararlaştırıldı. Nevzat'a parası yoksa, sıva karşılığı ödemesi de teklif edildi" diye konuştu.

'KIZIMI SAKLAYIP, GELİP YANIMA OTURUYORSA, O İNSANDAN HER ŞEYİ BEKLERİM'

Bölgedeki askeri üssün kamerasının görüntülerinin olduğunu belirten Arif Güran, "Benim kızım tepeye çıkmamış diye ilk günler de söyledim. Ama Salim 18.40'da köyün kamerasına takılan görüntüsünde hızla gidiyor. Üs bölgesinin kamerasına o saatte bakmışlar, 'Güneş vuruyor' dediler. Bu insanlar kızımı görmedikleri halde saat 19.00 a kadar orada olduğuna dair beyanda bulundular" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Üs bölgesinin kamera görüntüleri var mı, soracağız" dedi. İfadesine devam eden Arif Güran, "Biri benim kızımı öldürecek ve ben onunla anlaşacağım öyle mi? Güran'lar tarafından eğer benim kızım Nevzat'a teslim edilmişse, bu insana silah doğrultmuşsa 2'nci, 3'üncü, 4'üncü gün gelir, bize söylerdi. O zaman baş tacımız olurdu. Kızımı saklayıp gelip yanıma oturuyorsa, ben o insandan her şeyi beklerim" diye konuştu.

'KİMİN PARMAĞI KIZIMIN KANINDA VARSA, RABBİM O PARMAKLARI ÇÜRÜTSÜN'

Aile meclisi toplantıları iddialarının sorulması üzerine de, "Ali Rıza Güran ile bazen bir araya geliyorduk. Toplu görüşmelerimiz olmadı" yanıtını verdi.

Arif Güran, ifadesini şöyle sonlandırdı:

"İlk bulunan terlikte ilk önce benzediğini söyledim. Olay yerinde numarayı söylediler. Kızımın numarası 31 dedim. O 25 numaraydı. Orada kızımın terliği olmadığını söyledim. Kimin parmağı benim kızımın kanında varsa, Rabbim o parmakları çürütsün. Benim gözümde benim ailem bana bunu yapmaz. Eşimden asla şüphelenmedim. Benim kızım herkesin üstündedir. Eşim saat 17.00'de beni aradı 'Yemeğe gelecek misin?' dedi. Sesinde tedirginlik yoktu."

Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ-Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,