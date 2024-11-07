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Narin Güran Cinayeti Davası Başladı

Narin Güran cinayeti davasında sanıklar ve müşteki baba ifadeleri mahkemede dinleniyor.

07.11.2024 23:15
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında; Narin'in babası Arif Güran, müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde, eşi Yüksel Güran, oğlu Enes Güran ağabeyi Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

'Bu gün buradakiler benim kızım için geldiler, başım gözüm üstünedir'

Narin Güran'ın babası Arif Güran, davada müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde, oğlu Enes Güran, ağabeyi Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'dan şikayetçi olduğunu bildirdi. Güran, bir süre önce Nevzat Bahtiyar ile bir araba ticareti konusunda tartıştıklarını belirterek, "Benim kızımın dosyası 85 milyonun dosyasıdır. Bugün buradakiler benim kızım için geldiler, başım gözüm üstünedir. Eğer Güran ailesi kızımı Nevzat'a vermiş olsaydı, Nevzat benim yanımda duruyordu. Neden bir gün söylemedi, kızını bana verdiler gömdüm diye. Nevzat, bana söyleseydi, bugün yeri benim başımın üstündeydi. Tüm sanıklardan şikayetçiyim.

'O şahin adlı kameraların izlenmesini istiyorum'

Mahkeme başkanının  Nevzat Bahtiyar'a aralarındaki para meselesinden dolayı kin besleyip beslemediğini sorusu üzerine Arif Güran, "İlk söylediğimde kimse inanmadı 50 bin TL için çocuk öldürmezler dediler ama böyle bir konumuz oldu. Defalarca söyledim benim kızım tepeye çıkmamış. Senaryo üzerinden senin abin 18.30'da köyden süratle geçti, kızını götürmüş olabilir dediler. Delil istedim yaklaşık 6 akşam jandarmada durdum herhangi bir zorluk görmedim. İlk gün de söyledim. 'Komutanım kamera benim evimi net görüyor' dedim. 'Bizim bakmaya yetkimiz yok' dediler. Güneş vuruyor diyorlar kızımın en son görüldüğü saatler o kamera 18.30 sıralarını gösteriyor. O şahin adlı kameraların izlenmesini istiyorum. Benim evimin önünde ağaç bile yok, görülür. O kamera kayıtlarını istiyorum. O kamera net görüyor. Belki o kamera ortaya çıksa Nevzat Bahtiyar da suçsuz çıkabilir ama bakılsın" dedi.

Arif Güran'ın bu talebine, mahkeme başkanı konu ile alakalı ilgili yerlere talepte bulunacaklarını söyledi.

Duruşma, diğer tanıkların beyanlarıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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