Narin Güran Cinayeti Davasında Karar Günü

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının duruşması başladı. Duruşmanın üçüncü gününde, anne Yüksel Güran ve avukatları, savcının mütalaasına karşı savunma yapacak. Mahkeme heyetinin sanıklar hakkında bugün karar vermesi bekleniyor.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının duruşması üçüncü gününde sürüyor. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce bu sabah başlayan duruşmaya, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, yoğun güvenlik önlemleri altından adliyeye getirildi.

Bugün üçüncü gününde devam edecek duruşmada, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle yargılanan Narin'in annesi Yüksel Güran ve avukatları, iddia makamının mütalaasına karşı savunma yapacak.

Gün boyu sürecek duruşmanın ardından mahkeme heyetinin, sanık Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, can güvenliği nedeniyle duruşmaya katılmayacağını bildirdi. Eryılmaz, dün akşam duruşma salonundan polis korumasında çıkmak zorunda kaldığını açıkladı.