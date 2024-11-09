Narin Güran Cinayeti Duruşmasında Gergin Anlar

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AHMET ÜN - İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin devam eden duruşmada, Güran ailesinin avukatı Onur Akdağ, yaptığı savunmada, soruşturma makamını suçlayıp, "Soruşturma dosyasında başından sonuna derin devlet aklı mevcuttur. Usule aykırı tavırlar, yoğun bir şekilde bu cinayetin en ince detayına kadar ana akım medyada işlenmesi, iddia makamınca anında belgelerin servis edilmesi bize bunu gösteriyor" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması üçüncü gününde, Güran ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının yaptıkları savunmalarla sürüyor.

'Bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun'

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Güran ailesine çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Salim Güran 19 gün boyunca aramalara katılıyor ve aramaları yanlış yönlendirdiği kayıtlara geçiyor. Anne 2 Eylül 2024 tarihinde kızının öldüğünden emin ve oğlu Enes'i korumaya çalışıyor. 21 Ağustos günü Saat 15.31'de 38 dakika 11 saniye Eğertutmaz Deresi civarında kırmızı araç bekliyor. Sonrasında Nevzat Bahtiyar gözaltına alınıyor. Aile üyelerine sesleniyorum, bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun."

Tutuklu Salim Güran, beraatini talep etti

Mahkeme Başkanı, sanıklara avukatların savunmasını sordu. Mahkeme Başkanı'nın "Avukatları dinledik bu hususta ne söyleyeceksiniz" sorusuna, tutuklu Salim Güran, "Çoğu senaryo, hayali. Öyle bir şey yok. 8 yaşımda bir melek. Çocuğumuzu niye öldürelim. Suçsuzum beratımı istiyorum" sözleriyle karşılık verdi.

Anne Yüksel Güran: "Siz devletsiniz katili ortaya çıkarın"

Yüksel Güran ise, suçsuz olduğunu öne sürerek, devletin katili ortaya çıkarması için çağrıda bulundu, "Ben acılıyım. Türkiye'de, dünyada en mağdur, en acılı anne benim. Beni bir şalla suçluyorlar. Eğer ben kızımın katili olsaydım şalı göstermezdim. Ben suçsuzum, ben günahsızım. Ben katil yerinde duruyorum. Beni asın, öldürün ama namusuma laf etmeyin, Salim benim abimdir. Benim kızımı öldürdüler. Biz suçsuzuz. Yemin ediyorum suçsuz. Siz devletsiniz katili ortaya çıkarın. Nevzat o gün biliyordu Güran ailesinin düğün davetiyesi dağıtmaya çıkacağını. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Kızımı artık unutmuşum, namusumun derdindeyim. Kızım gitti gitti benim namusumla oynamayın" dedi.

'Hukukçuları ve vatandaşları tatmin eden bir iddianame hazırlanamamıştır'

Sanıklardan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye tepki göstererek, savunmasına başladı. "Söz konusu iddianame detaydan yoksundur" diyen Akdağ, "Biz hukukçuları ve vatandaşları tatmin eden bir iddianame hazırlanamamıştır. Davanın koparılıp, kovuşturmaya geçilmesi, kısa gün verilmesi çok düşündürücü. Bu acelecilik bizi hataya götürür. Soruşturma dosyasında başından sonuna derin devlet aklı mevcuttur. Usule aykırı tavırlar, yoğun bir şekilde bu cinayetin en ince detayına kadar ana akım medyada işlenmesi, iddia makamınca anında belgelerin servis edilmesi bize bunu gösteriyor. Gerek kasıtlı gerek kurgulu bir şekilde Güran ailesi üzerine yıkılmıştır" diye konuştu.

'İddianamede kimin, neden, nerede öldürdüğü belli değil'

İddianamede kimin neden, nerede öldürdüğünün belli olmadığını söyleyen Akdağ, Nevzat Bahtiyar'ı suçlayarak, şunları söyledi:

"Kim kimle ortak hareket etmiş belli değildir. Asıl fail kimdir? İştirak edeni, yardım edeni, suçu gizleyeni kimdir? Bunların hiçbirine iddianamede yer verilmemiştir ve izah edilmemiş. İddianamede kimin, neden, nerede öldürdüğü belli değil. Nevzat ve Salim'in var olduğu iddia edilen irtibat ortaya koyulamamıştır. Soruşturma makamının hiç düşünmediği bizim bas bas bağırmadığı seçenekte o çocuğun o tepeye hiç çıkmamış olması ve Nevzat tarafından vahşice katledilmiş olmasıdır. Sanıkların fiilleri, eylemleri, hukukları izah edilememiş, herkes aynı kefeye koyulmuştur. Anne, ağabeyi ve amcayı Nevzat'la aynı kefeye koymak vicdani değildir. Nevzat'ın yaptığı iğrençlik ortadadır. Biz bunun Nevzat'ın yaptığından yüzde yüz eminiz. Bir beyanı diğerini çürütmektedir. Nevzat ayaküstü 40 yalan atan biridir. Olayı başından beri takip eden, göz boyamak için arama çalışmalarına katılan bir katildir."

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın ardından Nevzat Bahtiyar'ın savunmasına geçildi. Bahtiyar, "Ben de suçluyum itiraz etmiyorum. Ama söylenenler iftiradır, kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

'Bizim amacımız burada katilleri ve yardımcılarını açığa çıkarmaktır'

Daha sonra söz alan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı, Narin'i Nevzat'ın öldürmediğini savunarak, "Dosyada zorunlu müdafi olarak kalıp kalmamakta kararsız kaldım ama dosyanın sürüncemede kalmaması ve davaya katkı sağlamak için dosyaya dahil oldum. Zorunlu müdafiliğini üstlendiğim Bahtiyar, her şeyi açıkça anlatmıştır. Detaylı sorgulama yapılmıştır. Nevzat'ın tüm beyanlarını zapta geçirildi. Ekleyeceğimiz herhangi bir husus bulunmamaktadır. Ancak Nevzat, kızımızı öldürmediğini sadece dereye götürdüğünü belirtmiştir. Burada defalarca üstüne gidilmiş, hareket edilmiştir. Bizim amacımız burada katilleri ve yardımcılarını açığa çıkarmaktır. Eğer belliyse burada olmamıza gerek yoktur. 'Katil Nevzat'mış' gibi algı oluşturulmadan, bu algıya izin verilmeden, şeffaf bir şekilde gerçek katilin ortaya çıkarılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma, avukatların savunmasıyla sürüyor.