Narin Güran Cinayeti Duruşmasında Tanık İfadeleri Alındı

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Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin duruşmanın ikinci günü, tanıkların ifadelerinin alınmasıyla tamamlandı. Duruşma, Sabah avukatların savunmasıyla devam edecek.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Duruşmanın ilk gününde "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları ve davada müşteki olan baba Arif Güran ifade işlemleri tamamlanmıştı.

Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 12 saat süren Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 26 tanığın beyanları dinlenildi. Sanıkların beyanlarının tamamlanmasıyla, duruşma sabah avukatların savunmasıyla devam edecek.