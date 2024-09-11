Narin'in Davasında Avukat Çekildi

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin soruşturmasında, tutuklu sanık Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, dosyadan çekildiğini açıkladı. Toğrul, "bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan avukat Seda Toğrul, Narin cinayetinin baş şüphelisi ve "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanan Salim Güran'ın (amca) müdafilik görevinden çekildiğini duyurdu.

Toğrul, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafiilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü bulunması, dosyaya dahil edilen adlı tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım. Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım."