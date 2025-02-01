Narin Güran Cinayeti Sanıkları Nakledildi

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Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çarptırılan anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran ile 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden güvenlik nedeniyle başka cezaevine nakledildi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın 28 Aralık günü görülen karar duruşmasında, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı'na Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tutuklu 4 sanığın güvenlik nedeniyle başka bir cezaevine nakledilmesine yönelik yaptığı talep kabul edildi.

4 sanık, başka illerdeki cezaevlerine nakledildi.