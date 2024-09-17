Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Yeni Gözaltılar

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesini ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in tutuklu amcasının eşi H.G. ile akrabaları İ.K. ve Ş.K, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi H.G., cuma günü gözaltına alındı. Narin'in akrabaları olduğu öğrenilen İ.K. ve Ş.K. de pazar günü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.G., İ.K. ve Ş.K. adliyeye getirilerek, soruşturmayı yürüten savcılar tarafından ifadeleri alınacak.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada daha önce annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.