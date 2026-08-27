Narin Güran Cinayetinde Adalet Bakanlığı Başvurusu Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Narin Güran Cinayetinde Adalet Bakanlığı Başvurusu Reddedildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cinayetinin 'faili meçhul' olarak incelenmesi talebi reddedildi.

Diyarbakır'da 2024'te cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ailesinin Adalet Bakanlığına yaptığı, dosyanın "faili meçhul cinayet" kapsamında yeniden değerlendirilmesi başvurusu reddedildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Güran ailesi, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına başvurarak, cinayetin "faili meçhul" olarak ele alınmasını talep etti.

Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu, Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" olduğunu ortaya koyan veya dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamadığı gerekçesiyle başvuru kabul edilmedi.

Değerlendirmede, cinayetin "failin bilinmemesi" ile "cinayetin bütün ayrıntılarının bilinmemesi" hususlarının birbirinden farklı hukuki ve maddi durumlar olduğu belirtildi.

Ayrıca söz konusu cinayete ilişkin yargı süreci yürütülerek, bazı sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi ve mahkumiyet hükümlerinin Yargıtay tarafından onanmış olması, başvurunun ret gerekçeleri arasında yer aldı.

Olayın geçmişi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkındaki mahkumiyeti onamış, sanık Bahtiyar hakkındaki hükmü ise eylemin "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmuştu. Yerel mahkeme, yaptığı yeniden yargılama sonucu bu sanığa 17 yıl hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Narin Güran, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran Cinayetinde Adalet Bakanlığı Başvurusu Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia Sırtında sopa kırmış Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia! Sırtında sopa kırmış
İstanbul’da cuma sürprizi Sıcaklık sert düşecek, sağanak başlayacak İstanbul’da cuma sürprizi! Sıcaklık sert düşecek, sağanak başlayacak
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
Türkiye’nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: “Tek bir güç oldular“ Türkiye'nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: "Tek bir güç oldular"

13:28
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
13:08
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Dünyanın en büyüğüne gitti
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
10:55
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 13:42:32. #7.12#
SON DAKİKA: Narin Güran Cinayetinde Adalet Bakanlığı Başvurusu Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement