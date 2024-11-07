Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başlıyor

Güncel

09.00- Narin Güran cinayetinde tutuklu bulunan annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

10.00- CHP heyetinin Esenyurt Belediyesi önünde tuttuğu Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (ANKARA)

10.30- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, kadın basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Partisinin Genel Merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.00- Hekimler, yeni aile hekimliği yonetmeliğine karşı beyaz önlüklü eylem yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30- İzmir Sağlık Platformu " Sağlık Bakanlığı'nın Aile Hekimliği Yönetmeliğine karşı iş bırakma eyleminin 3. gününde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00- Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanan Can Aksoy'un kaymakamlığı döneminde engellenen Kadın El Emeği Pazarı Şişhane Meydanı'nda açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

15.00 - TBMM İçişleri Komisyonunda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. (ANKARA)

19.30- CHP İzmir İl Başkanlığı 10 Kasım Atatürk'ün ölümünün 86. yılında "Yolumuz Cumhuriyet Pusulamız Atatürk" başlıklı anma programı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.30- Filistin Eylem Komitesi İsrail ile ticaretin durdurulması için Karaköy Limanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

20.45- 23.00- UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında, Galatasaray İngiltere temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek, Fenerbahçe ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşı karşıya geleceK. (İSTANBUL -ALKMAR- KOPENHAG)

Donald Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…