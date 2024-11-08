Narin Güran cinayetinde tanık ifadeleri - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinde tanık ifadeleri

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında tanıklar, olay günü yaşananları anlattı.

08.11.2024 20:40
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'TELEFONLA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA 'BİR ÇOCUK KAYBOLMUŞ, KÖYE GİDELİM DEDİ'

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayan ilk duruşma, bugün de devam etti. Duruşmada Salim Güran'ın işçisi bir başka işçisi Mehmet Selim Atasoy, tanık olarak dinlendi. Olay gününü anlatan Atasoy, Salim Güran ile arasında geçenlerle ilgili, "O zaman ben evdeydim, Salim beni aradı. Saati hatırlamıyorum. Bana dedi ki 'Ne zaman tarlaya geliyorsun?' Ben de 'Yemek yedikten sonra geleceğim' dedim. Yemekten sonra Tavşantepe ile Batı Karakoç arasındaki tarlaya gittim. Oğlum R.A. ile salim tarladaydı. Kendisine ait tarlada sulama yapıyorum. Tekrar yukarıya çıktım, o anda güneş batmak üzereydi. Orada biraz oturduk. Telefonu çaldı, biraz yürüdü. Sonra 'Bizim köyde bir çocuk kaybolmuş, yanındaki el fenerini al, beraber köye gidelim' dedi" diye konuştu.

'SALİM, İŞ DIŞINDA BENDEN VE OĞLUMDAN BİR ŞEY İSTEMEDİ'

"O sırada Salim oğlunu arayıp, 'Senin bir şeyin düştü, sınırın sonunda, taş sınırında' demiş, oğlun o konuda bir şey söyledi mi?" sorusuna Atasoy, "Salim bir cihaz getirip telefona bağlıyordu. Elektriği kaçak yapmak için. Ondan sonra taşın altına koyuyordu. Kendisi kaçak yaptığında, 'Biri geldiğinde bana söyleyin' diyordu. Köye girdiğinde Salim arabayı evin önüne çekti, kalabalığa girdi. O da 'Ben eve girip üstümü değiştireceğim' dedi" yanıtını verdi. "Jandarma tutanağına göre, oğlunuzun 'Öğleden sonra geldiğinde Salim'in bacakları ıslaktı' diye bir söylemi var" sorusuna Atasoy, "Öyle bir şey yok" dedi. "Aramanızda, Kürtçe olarak 'Ağabey, derenin yanında o tekeri ne yaptıysam açamadım' demişsiniz" sorusuna da Atasoy, "Salim iş dışında, başka herhangi bir konuda ne oğlumdan ne benden başka bir şey istemedi. Ben suçsuzum, masumum" dedi.

YASEMİN GÜL: MAŞALLAH KİME BEDDUA ETTİ, BİLMİYORUM

Dana sonra tanık olarak dinlenen Yüksel Güran'ın kardeşi Yasemin Gül, olay gününü anlattı. Gül, "Haberim yok, yeğenim 'Narin kayboldu' deyince, eşimle birlikte köye geldim. Biz onun sağ olduğunu düşünüyorduk. Hep bir umudumuz vardı. Basından gelenlere konuştu. 'En azından mezarı olsun' dedi. Olay günü evdeydim. 'Narin'in cesedi bulunmuş.' Hemen televizyonu açtım. Eşimi aradım, o da işten çıkıp hemen geldi. Ben hemen köye gittim. 'Saçmalamayın, köyde çocuk mu kaybolur?' dedim. Jandarma bana bunu dedi, 'Narin görmemesi gereken bir şey gördü ki Salim öldürdü' dediler, ben de 'Hayır' dedim. 'Ablan öldürdü' dediler, ben 'Kesinlikle öyle bir şey yapmaz' dedim. 'Keyif için bu kız öldürülmez' dedim. Kadınların olduğu kavgada Maşallah Kürtçe 'boynun devrilsin', 'Gözün kör olsun', 'Allah belanı versin' gibi beddualar etti. Ben balkona çıktım, öyle baktım onlara. Narin'in ölüm şoku ve kavganın şokundaydım. Annem 'Dışarı çık, hava al' dedi. O sırada jandarma geldi" diye konuştu.

"Maşallah o bedduayı kime yönelik söyledi" sorusuna Yasemin Gül, "Ben bilmiyorum, kime yönelik 'Allah belanı versin' dediğini bilmiyorum. Kızı da 'Biz nereden bilelim' dedikten sonra ben balkonun üzerine çıktım" dedi.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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