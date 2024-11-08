Narin Güran Cinayetinde Tanık İfadesi

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin görülen duruşmada, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu Mehmet Salim Aksoy, tanık olarak ifade verdi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın duruşması ikinci gününde tanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu bulunan Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy tanık olarak ifade verdi. İfadesine, 21 Ağustos gününde ne yaptığını anlatmaya başlayan Atasoy, "21 Ağustos günü Salim Güran beni aradı, saati bilmiyorum, hatırlamıyorum. 'Ne zaman gelirisin' tarlaya dedi. Yemek yiyip gelirim dedim. Ben gittim, tarlaya gittim. Benim oğlum ile Salim oturmuştu. Ben de oturdum. Kısa süre sonra ayrıldım ve suyu değiştirmeye gittim. Sonra yukarı çıktım, güneş batmak üzereydi. Salim'de oradaydı. Biri onu aradı, 'çocuk kayıp' dedi. Salim ile buluştuğumuzda herhangi bir şüphe duymadım. Onun yanında kısa süre kaldım" dedi.

Mahkeme Başkanı'nın 18: 38'de neredeydin sorusuna, Atasoy, "Yukarı tarladaydım" diyerek yanıt verdi.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı, Atasoy'a "Salim Güran ile oğlunuz arasındaki Kürtçe görüşmeyi biliyor musunuz? sorusuna Atasoy, şöyle yanıt verdi: "Bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Oğlum bu hususta bana bir şey söyleseydi, burada anlatırdım" dedi.

Öte yandan duruşma salonuna getirilen Salim Güran'ın 16 yaşında olan ve tutuklanan işçisi, ifade vermek istemediğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme salonundan çıkarıldı.