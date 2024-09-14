Narin Güran Cinayetinde Tutuklu Sayısı 11'e Çıktı

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ADLİYEYE SEVK EDİLEN R.A. DA TUTUKLANDI, TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 8 Eylül'de gözaltına alınan 22 şüpheliden, 2 Eylül'de tutuklanan Narin'in amcası Salim Güran'ın işçisi R.A. (15), dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Narin Güran soruşturmasında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Soruşturmada 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran ise ifade işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,