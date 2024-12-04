Narin Güran Davasında DNA İncelemesi

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NARİN'İN SOL AVUÇ VE ÜZERİNDE BULUNAN SAÇ VE KIL ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın sol avuç ve üzerinde bulunan saç ve kıl örnekleri üzerinde, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda Mitokondriyal DNA çalışması yapıldı. Hazırlanan rapor, davanın görüldüğü Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Davaya Diyarbakır Barosu adına katılan eski başkan Av. Nahit Eren, inceleme ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında anne ve çocukların Mitokondriyal DNA'sı aynı olduğu için saç ve kıl örneklerinin tam olarak kime ait olduğunun tespit edilemediğini belirten Eren, "Narin Dava Dosyası ile ilgili kamuoyunda yoğun şekilde tartışmalara konu önemli hususlarda bilgilendirme amacıyla açıklamalarda bulunacağımızı daha önce belirtmiştik. Hatırlanacağı üzere Narin'in sol avucunda ve üzerinden alınan saç ve kıl örneklerinde köklü olanlar dahil olmak üzere Adli Tıp Kurumunca yapılan DNA çalışmalarından olumlu sonuç alınamamıştı. DNA açısından olumlu sonuç alınmayan saç örnekleri üzerinde Mitokondriyal DNA çalışması yapılabilmektedir. (Sadece İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılabildiği bilgisi verilmiştir). Mitokondriyal DNA; sadece anneden çocuğa aktarılan ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde (kardeşler, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi) aynı olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmediklerine dair bilgi sağlamaktadır. Narin'in avucunda ve siyah şortu üzerinde bulunan 29 cm'lik saç örnekleri ile yine üzerinden alınan biri 11 diğeri 16 cm'lik kıl örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumunca Mitokondriyal DNA çalışmasına konu edilmiştir. Söz konusu saç ve kıl örnekleri Narin'in, Anne Yüksel Güran'ın ve abi Enes Güran'ın Mitokondriyal DNA baz dizilimi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Anne ve çocukların (cinsiyet ayrımı olmaksızın) Mitokondriyal DNA'sı aynı olduğu için saç ve kıl örneklerinin tam olarak kime ait olduğu tespit edilememektedir. Dava dosyamıza, yeniden istenen daraltılmış baz çalışmasına ilişkin ek rapor ve Daran-2 Askeri Üst Bölgesine ait kamera görüntülerine ilişkin Ulusal Kriminal Bürosunun hazırlamış olduğu rapor ulaşmıştır. Hala dosyamıza gelmeyen ve beklenen raporlar bulunmaktadır" dedi.

Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,