Narin Güran Davasında Kameralı İfade - Son Dakika
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Narin Güran Davasında Kameralı İfade

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili sanığın aracının görüntüleri ortaya çıktı.

26.11.2024 18:16
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri kamera kayıtlarında yer aldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava dosyasında, sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay günü aracıyla seyir halinde olduğu görüntüler de yer alıyor.

Bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın 21 Ağustos'ta saat 15.42 sıralarında Tavşantepe Mahallesi'nden cesedi gizlediği Eğertutmaz Deresi'ne doğru gittiği görülüyor.

Kayıtlarda, yaklaşık 40 dakika sonra Bahtiyar'ın aracıyla buradan ayrıldığı ve 16.23 sıralarında çiftlik evine yakın bir noktadan geçtiği yer alıyor.

Sanık Bahtiyar'ın saat 16.45 sıralarında tekrar Tavşantepe Mahallesi'ne doğru seyir halinde olduğu görülüyor.

İddianamede, "Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına Narin'in kaybolduğu gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve bu aracın saat 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi. Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi." bilgisine yer verilmişti.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında sanık Bahtiyar, savunmasında, "Cesedi dereye bıraktıktan sonra baldızımın evine gittim. Bize peynir yapmıştı, onu alıp eve geldim." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan mahkeme, sanık avukatlarının talebi üzerine Daran-2 Üs Bölgesinde mevcut olan "Şahingöz" isimli kameranın olay günü 15.00 ile 17.00 saatleri arasında varsa kayıtlarının Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığından istenilmesi için ara karar verdi.

Bunun üzerine jandarma tarafından hazırlanan tutanakta şu ifadeler yer aldı:

"Daran-2 Üs Bölgesinde mevcut olan Gözcü-2 (Keskingöz) elektro-optik sensör sisteminin video kayıt özelliğinin bulunmadığı ve cihazın herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı, söz konusu termal kamera ile sadece anlık görüntü izlenilebildiği hususları Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görevli teknik personelden bilgi alınarak tespit edilmiştir."

Narin Güran kaybolduktan sonra WhatsApp grubu oluşturulmuş

Dava dosyasında ayrıca Narin Güran kaybolduktan sonra WhatsApp grubu oluşturulduğu, amca Salim ve ağabey Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu bazı aile fertlerinin bu grupta yer aldığına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Olay

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelenmişti.

Kaynak: AA

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