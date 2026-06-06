Narin Güran Davasında Kavga: 14 Şüpheli Serbest - Son Dakika
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Narin Güran Davasında Kavga: 14 Şüpheli Serbest

06.06.2026 20:56
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında çıkan kavgada 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanık Nevzat Bahtiyar ve Güran'ın akrabaları arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 14 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

NARİN VE NEVZAT'IN AKRABALARI BİRBİRİNE GİRDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında çıkan kavgada darp sonucu M.A.K. (17), F.K. (17), F.K. (14), R.K. (59), V.B. (48) ve H.B'nin (21) yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİ SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga kameraya yansıdı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine öldüresiye saldırdığı, sokağı savaş alanına çevirdiği görüldü.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi için bozmuştu.

Mahkeme heyeti, 16 Nisan'da yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Narin Güran, Diyarbakır, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran Davasında Kavga: 14 Şüpheli Serbest - Son Dakika

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