Narin'in Arkadaşlarıyla Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı
Narin'in cansız bedeni 19'uncu günde derede bulundu. Olayın ardından, Narin'in arkadaşlarıyla birlikte olduğu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler, Narin'in son günlerinde yaşadığı olaylara dair izler taşıyor ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilir. Yapılan araştırmaların devam ettiği bu süreçte, Narin'in arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği zamanın önemi gündeme geliyor.
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9.09.2024 05:31:37. #1.13#
SON DAKİKA: Narin'in Arkadaşlarıyla Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı - Son Dakika
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