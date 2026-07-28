Narko Kapan Operasyonu: 382 Gözaltı - Son Dakika
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Narko Kapan Operasyonu: 382 Gözaltı

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- Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz"
VALİ KEMAL ÇEBER'İN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/ Adalet Bakanı Akın Gürlek, 14 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu"nda 382 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" gerçekleştirildiğini ifade etti.

Operasyon kapsamında 548 şüphelinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor. Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile kol kola, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır. Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyona 3 bin 100 polis katıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, operasyona ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yaptığı açıklamada, 472 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini söyledi.

Çeber, şu bilgileri verdi:

"3 bin 100 kahraman polisimiz, 620 ekibimiz, 1 helikopter, 10 insansız hava aracı ve 11 dedektör köpeğimiz operasyonda görev aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişleri incelendiğinde, yalnızca uyuşturucu madde ticaretiyle değil, yağma, silahlı tehdit, kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi birçok ağır suçla da bağlantılı oldukları görüldü. Bu şahısların çok sayıda suç kaydıyla ilişkilendirildiği tespit edildi. Bu tablo bize uyuşturucu suçunun çoğu zaman tek başına işlenen bir suç olmadığını, uyuşturucu ticaretinden beslenen yapıların şiddeti, düzensizliği, sokak suçlarını ve toplumsal huzursuzluğu da beraberinde getirdiğini açıkça göstermektedir."

Kaynak: AA

Akın Gürlek, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narko Kapan Operasyonu: 382 Gözaltı - Son Dakika

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