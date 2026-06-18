Narko Pars Operasyonu: 352 Şüpheli Yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narko Pars" operasyonlarında 352 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda 45 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri "skunk tohumları"nın ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, 45 ilde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirirken, şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyerek suç faaliyetlerini delillendirdi.

Düzenlenen operasyonlarda ise 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.