Narko Pars Operasyonu: 352 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narko Pars" operasyonlarında 352 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan "Narko Pars" operasyonuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Jandarma Genel Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narko Pars' operasyonlarında; 352 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 45 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yurtdışından kargo yolu ile temin ettikleri 'Skunk Tohumlarının' ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi."

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce illerinde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Düzenlenen operasyonlarda, 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi."