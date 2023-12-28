Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkogüç-41' operasyonlarında; 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 418 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlara 354 ekip, 1225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik köpeği katıldı.

1 BUÇUK TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu imalat ve satışına yönelik 'Narkogüç-41' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlara 354 ekip, 1225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik köpeği katıldı. 41 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda; 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

"HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.