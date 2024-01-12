Narkogüç-43 Operasyonunda 305 Uyuşturucu Taciri ve Sokak Satıcısı Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde düzenlenen 'Narkogüç-43' operasyonlarında 305 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 45 ilde 'Narkogüç-43' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlara 423 ekip, 1435 personel, 1 hava aracı ve 25 narkotik dedektör köpeği katıldı. Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı baskınlarda ve yol kontrollerinde 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin hap ele geçirildi. 305 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.