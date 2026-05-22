Narkokapan Operasyonu: 98 Tutuklama

Van merkezli 11 ilde sokak satıcılarına yönelik "Narkokapan Van" uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 98'i tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Mayıs'ta düzenlenen "Narkokapan Van" operasyonunda 100 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98'i "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol şartı hükümleri uygulandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 20 Mayıs'ta operasyon düzenlenmişti.

850 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda ve devam eden çalışmalarda 100 şüpheli gözaltına alınmıştı.