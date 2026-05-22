NarkoKapan Operasyonu: 98 Tutuklama

VAN merkezli 11 ilde düzenlenen 'NarkoKapan Van' operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 98'i tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 gün önce Van merkezli 11 ilde 'NarkoKapan Van' operasyonu düzenlendi. Ekiplerin, 3 aylık teknik takibi sonrası isimleri ve adresleri tespit edilen 101 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 100 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 100 şüpheliden 98'i mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.