11 ilde Narkokapan Van ve Tarsus’ta yasadışı bahis operasyonu

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde 102 şüpheliye yönelik "Narkokapan Van" operasyonu, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise yaklaşık 26,4 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirtilen yasa dışı bahis ağına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda emniyet teşkilatı ve ilgili birimlerin çalışmalarıyla 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı "Narkokapan Van" operasyonu yapıldığını duyurdu.

Uyuşturucuyla mücadelede devletin kararlı iradesinin bir kez daha ortaya konduğunu belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucu ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki talimatları doğrultusunda, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcıları ve suç örgütlerine karşı adli ve idari tüm mekanizmaların tam koordinasyon içinde işletildiğini kaydetti.

TARSUS MERKEZLİ YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

Gürlek, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonunu da "kararlı mücadelenin somut örneği" olarak nitelendirdi. Operasyonda yaklaşık 26,4 milyar TL işlem hacmine ulaşan organize suç ağına müdahale edildiğini belirten Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulduğunu ve suç şebekesinin çökertildiğini ifade etti.

Her iki operasyonun da devletin suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül bir mücadele yürüttüğünü gösterdiğini belirten Gürlek, "Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

Gürlek, operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Van ve Mersin İl Emniyet Müdürlükleri ve görev alan kamu personeline teşekkür etti.