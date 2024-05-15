Narlıdere Belediyesi 19 Mayıs Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi 19 Mayıs Futbol Turnuvası Başladı

Narlıdere Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın ilk gününde 5 maç oynandı ve dostluk kazandı.

15.05.2024 14:40
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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği futbol turnuvasının ilk düdüğü çaldı.

Narlıdere Belediyesi'nin '19 Mayıs Futbol Turnuvası'nda başlama vuruşunu Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun yaptı. Ali Artuner Stadı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında formayı sırtına geçiren Başkan Uzun, futbol sahasında yeteneklerini sergiledi.

İlçe protokolünün ve taraftarların da heyecanla takip ettiği turnuvanın ilk gününde 5 ayrı müsabaka oynandı. Çekişmeli geçen maçların ardından kazanan takımlar, kaybeden takımları centilmence tebrik ederken, ilk günün kazananı dostluk oldu.

Bu yıl birincisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek turnuvanın finali 18 Mayıs'ta yapılacak.

Kaynak: ANKA

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