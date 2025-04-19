Narlıdere'de 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenleniyor

(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuk şenliği ile kutlayacak.

Narlıdere Belediyesi'nin Çocuk Şenliği, 23 Nisan Çarşamba günü saat 09.30'da başlayacak resmi törenlerin ardından Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında düzenlenecek çocuk şenliğinde, şişme oyun parklarının yanı sıra karnaval çadırı da kurulacak.

Müzik dinletisinden dans gösterilerine, yüz boyamadan balon dağıtımına kadar birçok etkinliğin yapılacağı 23 Nisan şenliğine katılan çocuklar, bayramın tadını doyasıya çıkaracak.

Belediye Başkanı Erman Uzun, 23 Nisan'ın sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın çocuklarına armağan edilmiş eşsiz bir bayram olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizin aydınlık geleceğini inşa edecek çocuklara duyduğu güvenin ve sevginin ifadesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediğimiz şenliğimizle onlara keyifli bir gün yaşatacağız. Ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şimdiden kutluyor; minik kardeşlerimizi ve ailelerini şenliğimize bekliyoruz" diye konuştu.