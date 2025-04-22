Narlıdere'de 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğunu Minik Öğrenci Devraldı - Son Dakika
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Narlıdere'de 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğunu Minik Öğrenci Devraldı

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İlhan Onat İlkokulu öğrencisi Boran Kolçak'a başkanlık koltuğunu devretti. Minik başkan, çocuklar için güvenli alanlar ve eğitim desteği gibi projelerden bahsetti.

22.04.2025 16:55  Güncelleme: 17:36
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(İZMİR) - Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğu, İlhan Onat İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Boran Kolçak'a devretti. Minik Boran, "Narlıdere hepimizin evi, evimizi sevelim ve temiz tutalım. Hep beraber barış içinde yaşayalım" temennisinde bulunurken, Başkan Erman Uzun, "Çevreye ve doğaya duyarlı, sosyal, akranlarını, arkadaşlarını, Narlıdere'yi düşünen talimatların için Boran'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğu İlhan Onat İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Boran Kolçak'a devretti. Başkanlık makamında hazır bulunan birim müdürlerine çeşitli talimatlar veren Boran, tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu, eğitime kolayca ulaşabildiği, barış dolu bir dünya hayalini paylaştı. Narlıdere Kaymakamlığında görevi devralan İnönü İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Kızılkaya ile de telefonda görüşen minik başkan Boran'a ailesi ve öğretmenleri de eşlik etti.

"Narlıdere hepimizin evi, evimizi sevelim ve temiz tutalım"

Başkanlık görevini devralan üçüncü sınıf öğrencisi Boran, görevi süresince çocuklara yönelik çalışmalara öncelik vereceğini belirterek, "İlk ve ortaokulda okuyan öğrencilere bir öğünlük yemek desteği sağlayacağım. Okul önlerinde kötü alışkanlıkları yok etmek için emniyet güçleri ile birlikte güvenliği artırmak için çalışacağım. Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için mücadele edeceğim. Narlıdere AKM'de gençler ve çocuklar için sosyal, kültürel ücretsiz faaliyetler düzenleyeceğim. Narlıdere'nin her mahallesinde güvenli oyun alanları yapılması için çalışacağım. Çünkü ben ve arkadaşlarım çok fazla oyun alanı olmadığı için tehlikeli yerlerde top oynamak zorunda kalıyoruz. Sokakta yaşayan can dostlarımızın güvenliği ve sağlığı için veterinerlik hizmetlerini artıracağım. Kaldırım işgallerini önlemek için zabıta müdürlüğümüze görev vereceğim. Narlıdere hepimizin evi, evimizi sevelim ve temiz tutalım. Hep beraber barış içinde yaşayalım" diye konuştu.

"Boran'ın hayalleri bize yol gösterecek"

Boran'ın talimatlarını tek tek not aldıklarını söyleyen Başkan Erman Uzun, Boran'a teşekkür ederek "Müdürlerimiz burada, talimatlarınızı aldı. Çevreye ve doğaya duyarlı, sosyal, akranlarını, arkadaşlarını, Narlıdere'yi düşünen talimatların için sana çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerini, aileni de senin gibi bir evlat yetiştirdikleri için kutluyorum. İnanıyorum ki sende büyüdüğünde bu sağduyunla, geleceğe bakışınla Narlıdere'mize ve memleketimize hizmet edeceksin. Ailen de öğretmenlerin de seninle gurur duyacak. Bu yıl hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hem de TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Kurduğu Cumhuriyeti gelecek nesillere emanet eden Ulu Önderimiz Atatürk, ilk milli bayramımızı çocuklara adadı. Bizler, bu emanete sahip çıkacak, çocuklarımız için daha adil, eşit ve yaşanabilir bir gelecek kurmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Bugün koltuğu devrettiğimiz Boran'nın hayalleri, bu noktada bize yol gösterici olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere'de 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğunu Minik Öğrenci Devraldı - Son Dakika

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