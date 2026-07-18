4 SAATE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Narlıdere ilçesinde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Narlıdere'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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