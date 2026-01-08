Narlıdere Belediyesi'nden "Gökçekler'e Ait Kaçak Malikâne" İddialarına Açıklama

(İZMİR) İzmir'in Narlıdere ilçesinde yer alan ve kamuoyuna yansıyan "Gökçekler'e ait kaçak malikane" iddialarına ilişkin Narlıdere Belediyesi'nden açıklama geldi. Narlıdere Belediye Başkanı Erman uzun, "2019 tarihli encümen kararı ile yıkım kararı alınmıştır... Maddi koşullarımızı sağladığımızda, yıkılacak bir kaçak yapıdır" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ailesine yönelik gayrimenkul iddialarının ardından bu kez İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunduğu belirtilen bir malikane tartışma yarattı. Medyada yer alan haberlerde, söz konusu yapının Ahmet Gökçek'in eşine ait olduğu ve yaklaşık 300 milyon TL değerinde olduğu öne sürülürken, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Kamuoyuna yansıyan iddialarda, İzmir Narlıdere'de bulunan ve Gökçek ailesine ait olduğu öne sürülen bir malikanenin hiçbir aşamada inşaat ruhsatı almadığı ve kaçak olduğu belirtilmişti.

İddialar üzerine açıklama yapan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun söz konusu alanın tapu kayıtlarında Ahmet Gökçek ya da başka bir Gökçek ailesi mensubu adına kayıtlı olmadığını bildirdi. Belediyenin açıklamasında, "Mülkün geçmişinde de kendileri ile ilgili belediyemizde bir kayıt bulunmamaktadır" dedi.

Başkan Uzun yaptığı açıklamada, "Söz konusu alan basında yer aldığı üzere Ahmet Gökçek veya bir başka Gökçek ailesi mensubu adına kayıtlı değildir. Mülkün geçmişinde de kendileri ile ilgili belediyemizde bir kayıt görünmemektedir. İkinci veya üçüncü şahıslar üzerinden söz konusu mülkle bir bağı olup olmadığı konusunda takdir edersiniz ki bir bilgim yoktur" dedi.

"Yıkım kararı alınmıştır"

Başkan Uzun'un yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu mülkteki kaçak inşaat, göreve geldiğimizde benzeri durumdaki diğer kaçak yapılarda olduğu gibi yıkım listesinde yer alan, mühür zaptı tutulmuş, para cezası kesilmiş, ceza tahsilatı yapılmış bir kaçak yapıdır. İmar kanunun geçici 16. Maddesine göre yapı kayıt belgesi alınmış, 30.01.2019 tarihinde temel beton dökümü yapıldığı sırada Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce tutanak tutulmuş, o tutanağa istinaden ruhsatsız yapılan 1750 m2'lik yapı için 18.03.2019 tarihinde belediyemizce müdür zaptı düzenlenmiş, 26.03.2019 tarihinde encümen kararı alınarak bir aylık süre verilmiş, verilen süre içerisinde yapı uygun hale getirilemediğinden 08.08.2019 tarihli encümen kararı ile yıkım kararı alınmıştır.

Söz konusu yapı için alınmış yapı kayıt belgeleri 30.07.2019 tarihinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir. 16.01.2024 tarihinde imar para cezaları ödenmiştir.

"Yıkılacak bir kaçak yapıdır"

Maddi koşullarımızı sağladığımızda yapılacak olan yıkım ihalesinde, yıkım programında yer alan diğer kaçak yapılar gibi, yıkılacak bir kaçak yapıdır. Yaptığımız incelemelerin sonucunda; söz konusu mülkiyetin şahıslar değil fakat şirketler üzerinden Hülya Gökçek ile bağlantılı olduğu, Hülya Gökçek'in kurucusu ve sahibi olduğu şirketin geçmişte söz konusu mülkiyeti bünyesinde barındırdığı tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili sorularla karşılaştığımda, ilk etapta sistemlerimizde Hülya Gökçek veya başka Gökçek soyisimli kişilerle karşılaşmadığımız ve işlemler aynı soyismi taşımayan şirket yetkilisinin yine aynı soyismi taşımayan bir şahsa vekaletince gerçekleştirildiği için 'Gökçek ailesine kayıtlı değil' şeklinde bir açıklama yapmıştım. Şirketler üzerinden bir inceleme gerçekleştirdiğimizde mülkün yakın geçmişe kadar Hülya Gökçek'in sahibi olduğu şirketin olduğunu tespit ettik"