Narlıdere Huzurevi Konukları Bornova'nın Güzelliklerini Keşfetti

(İZMİR) - Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yurttaşlar, Bornova'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buldu. Bornova Belediyesi'nin "Çınarlarla Doğa ve Kültür Turu" kapsamında, Homeros Vadisi, Belkahve Ata Anı Evi ve Abide-i Hürriyet Meydanı ziyaret edildi.

Bornova Belediyesi'nin Çınarlarla Doğa ve Kültür Turu, Gezi Homeros Vadisi'nde başladı. Ege mitolojisinin önemli isimlerinden, M.Ö. 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ünlü ozan Homeros'un adını taşıyan, doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurlarıyla dikkati çeken vadide, doğayla baş başa kalan konuklar, çay eşliğinde sohbet edip vadinin huzurlu atmosferinin tadını çıkardı.

Homeros Vadisi'nden sonra rotasını Belkahve'ye çeviren grup, İzmir'in panoramik manzarasını seyretti. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e ilk kez baktığı nokta olan Belkahve, tarihi anlamıyla da ziyaretçileri etkiledi. Çınarlar burada Ata Anı Evi'ni gezerek, Atatürk'ün hatıralarına tanıklık etti.

Abide-i Hürriyet Meydanı'nda kültürel mola

Gezi, Bornova Belediyesi tarafından kısa süre önce kente kazandırılan Abide-i Hürriyet Meydanı ile son buldu. II. Meşrutiyet'in ilanının ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan "Abide-i Hürriyet"in adıyla kent kültürünün yaşatıldığı bu alanda, çınarlar geçmişle bugün arasında köprü kurdu.

"Çınarlarımızın bir tebessümü, bize ilham verir"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, ev sahipliği yaptıkları etkinlikle ilgili, "Kentimizin çınarlarını doğamızla, tarihimizle ve kültürel değerlerimizle buluşturmak bizim için büyük bir onur. Onların bir tebessümü, bizim için en büyük motivasyon. Bornova Belediyesi olarak yaşamın her dönemine saygı duyan, her yaştan hemşehrimizin kent yaşamına katılımını önemseyen bir anlayışla çalışıyoruz" diye konuştu.