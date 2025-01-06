Narlıdere Şehitliği Yenilendi

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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Şehitliği'ni gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniledi. Belediye Başkanı Erman Uzun, "Vatan evlatlarının yattığı Narlıdere Şehitliğimize gönlümüzle, sevgimizle ve saygımızla gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Şehitliği'ni gerçekleştirdiği çalışmayla yeniledi. Çalışmalar kapsamında çevre düzenlemeleri, bakım ve onarım kaldırımların ve engelli rampasının yenilenmesi ile peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.

"Şehitliğimize gönlümüzle, sevgimizle ve saygımızla gözümüz gibi bakıyoruz"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, vatan için canlarını feda eden ölümsüz kahramanların emanetine sahip çıktıklarını belirterek, "Kurtuluş Savaşı şehitlerimizin anısını da yaşatan, vatan evlatlarının yattığı Narlıdere Şehitliğimize gönlümüzle, sevgimizle ve saygımızla gözümüz gibi bakıyoruz. Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak bizim en büyük görevimiz. Vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Şehitlik hakkında

Toplam 28 mezar bulunan, 19 şehidimizin naaşının yer aldığı Narlıdere Şehitliği'ne, ilk olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Deniz Topçusu tarafından iki kez topa tutulan Sancakkale'de ilk saldırıda şehit olan 6 subay ve er defnedilmiştir. Şehitlikte, 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali sırasında, Yunan kuvveti ve yerli Rumlar tarafından şehit edilen 17. Kolordu Asker Alma Heyeti Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Süleyman Fethi Bey ve 8 asker ile çeşitli zamanlarda şehit olan 4 görev şehidinin mezarı da bulunmaktadır. Şehitlikte ayrıca, 9 sivil memurun mezarı da yer almaktadır.