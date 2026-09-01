NASA, Artemis Anlaşmaları\'nın 71\'inci imzacısı Türkiye\'ye \'hoş geldiniz\' mesajı yayımladı

(ANKARA) - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis Anlaşmaları'nın 71'inci imzacısı olan Türkiye'ye "hoş geldiniz" mesajı yayımladı. NASA, Türkiye'nin uzayın barışçıl ve müreffeh biçimde keşfedilmesine bağlılık bildiren 70 ülkeye katıldığını belirtti.

NASA, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'nı imzalamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artemis Anlaşmaları'na hoş geldiniz, Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye, Artemis Anlaşmaları'nı imzalayarak uzayın barışçıl ve müreffeh biçimde keşfedilmesine bağlılık gösteren diğer 70 ülkeye katıldı" ifadelerini kullandı.

Türkiye, NASA Başkanı Jared Isaacman'ın ev sahipliğinde Washington'daki NASA merkezinde düzenlenen törenle Artemis Anlaşmaları'nı imzaladı. Anlaşmaya Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imza attı. Törene Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nın uzay ve çevreden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Connor Tomlinson da katıldı.

NASA Başkanı Isaacman da törende Türkiye'nin katılımını memnuniyetle karşıladı. Isaacman, "Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları'nın 71. imzacısı olarak görmek benim için bir ayrıcalık" dedi.

Isaacman, NASA'nın Ay'a dönüş, Ay'da kalıcı insan varlığı oluşturma ve Mars'ın insanlı keşfine zemin hazırlama hedeflerini ortaklarıyla birlikte yürüteceğini belirterek, Artemis Anlaşmaları'nı imzalayan ülkelerin gelecekteki görevlere donanım, bilimsel yükler, teknoloji gösterimleri, CubeSat'lar ve diğer kabiliyetlerle katkıda bulunabileceğini kaydetti.

NASA ayrıca Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 2024'te Axiom Mission 3 kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gittiğini, Tuva Atasever'in ise aynı yıl Virgin Galactic 07 yörünge altı uçuşunda bilimsel deneyler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin ilk Ay görevi AYAP-1'e de değinen NASA, Türkiye'nin kendi uydusunu geliştirerek Ay'a gönderen ülkeler arasına katılmaya hazırlandığını bildirdi.