NASA'dan Süper Kütleli Kara Delik Keşfi - Son Dakika
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NASA'dan Süper Kütleli Kara Delik Keşfi

NASA\'dan Süper Kütleli Kara Delik Keşfi

NASA, evrenin erken dönemlerinde hızla büyüyen LID-568 adlı süper kütleli kara deliği keşfetti.

15.11.2024 16:49
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(ANKARA) - NASA, evrenin erken dönemlerinde hızla büyüyen, küçük boyutlu süper kütleli bir kara delik keşfetti. LID-568 adı verilen kara delik, bir cüce galaksinin merkezinde yer alıyor ve teorik modellerin öngördüğü limitin 40 katı hızla madde yutuyor. LID-568'in keşfi, süper kütleli kara deliklerin evrimini anlamada önemli bir adım olarak görülüyor.

Bir grup NASA astronomu, James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ray Gözlemevi verilerini kullanarak, evrenin erken dönemlerinde hızla büyüyen bir kara delik tespit etti.

Chandra'nın sağladığı verilere göre, kara delik, Büyük Patlama'dan 1.5 milyar yıl sonra, bir cüce galaksinin merkezinde yer alıyor ve teorik modellerin öngördüğü limitin 40 katı kadar hızlı bir şekilde madde yutuyor.

LID-568'in keşfi, bilim insanlarına evrenin ilk dönemlerinde süper kütleli kara deliklerin nasıl hızla büyüdüğüne dair yeni bir anlayış kazandırabilir. Bu keşfin, süper kütleli kara deliklerin evrimini anlamada önemli bir ipucu sağlamak için önemli bir adım olduğu düşünülüyor.

Chandra X-ray Gözlemevi, yüksek enerji ışınları olan X-ışınlarıyla kara deliğin etrafındaki parlak galaksi popülasyonlarını tespit etti. Kara delik aynı zamanda Webb Uzay Teleskobu tarafından daha zayıf ışık emisyonlarıyla da doğrulandı.

Bu keşfin evrenin ilk yıldızlarının ölümünden veya gaz bulutlarının doğrudan çökmesinden kaynaklanan kara delik, tohumlarının nasıl süper kütleli kara deliklere dönüşebileceği hakkında yeni bir bakış açısı geliştirebileceği düşünülüyor.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Güncel, Dünya, NASA, Uzay, Son Dakika

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