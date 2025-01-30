NASA'dan Yeni Evren Araştırma Misyonu

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LOS ANGELES, 30 Ocak (Xinhua) -- NASA, şubat ayı sonlarında evrenin kökenlerini keşif amacıyla yüz milyonlarca galaksinin taranacağı yeni bir misyon başlatacak.

NASA, Evrenin Tarihi için Spektro-Işık Ölçer, Yeniden İyonlaşma Dönemi ve Buz Gezgini (SPHEREx) adlı görevin ilk kez tüm gökyüzünün spektral araştırmasını gerçekleştireceğini söyledi.

SPHEREx Gözlemevi, planlanan iki yıllık görev süresince evrenin kökenini araştırmak amacıyla Samanyolu'ndaki 100 milyondan fazla yıldız ve 450 milyondan fazla galaksi hakkında veri toplayacak.

NASA'nın verdiği bilgilere göre görev kapsamında Samanyolu'ndaki yıldızların gaz ve tozdan meydana geldiği yıldız oluşum bölgelerinde ve yeni gezegenlerin oluşabileceği yıldız çevresindeki disklerde su ve organik moleküller aranacak.