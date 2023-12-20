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NASA, GUSTO ile Samanyolu'nun üç boyutlu haritasını çıkaracak - Son Dakika
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NASA, GUSTO ile Samanyolu'nun üç boyutlu haritasını çıkaracak

NASA, balonla taşınan bir teleskop olan GUSTO'nun, son derece yüksek frekanslı radyo dalgalarıyla Samanyolu'nun büyük bölümünün üç boyutlu haritasının çıkarılmasına yardımcı olacağını bildirdi.

NASA, GUSTO ile Samanyolu\'nun üç boyutlu haritasını çıkaracak
20.12.2023 - 14:12,
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NASA, balonla taşınan bir teleskop olan GUSTO'nun, son derece yüksek frekanslı radyo dalgalarıyla Samanyolu'nun büyük bölümünün üç boyutlu haritasının çıkarılmasına yardımcı olacağını bildirdi.

LOS ANGELES, 20 Aralık (Xinhua) -- NASA, yıldızlar arasındaki boşluğu gözlemleyerek Samanyolu Galaksisi'nin üç boyutlu haritasının hazırlanmasına yardımcı olacak yeni bir görev başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

NASA'nın verdiği bilgilere göre, açılımı Galaktik/Ekstragalaktik ULDB Spektroskopik Terahertz Gözlemevi olan GUSTO görevi, en erken 21 Aralık'ta ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın McMurdo İstasyonu araştırma üssü yakınlarındaki Ross Buz Sahanlığı'ndan fırlatılacak.

Balonla taşınan bir teleskop olan GUSTO, Antarktika üzerindeki yüksek atmosferde, yıldızlararası ortam olarak adlandırılan yıldızlar arası boşluğu gözlemleyecek.

NASA'ya göre teleskop, bilim insanlarının son derece yüksek frekanslı radyo dalgalarıyla Samanyolu'nun büyük bölümünün üç boyutlu haritasını çıkarmalarına yardımcı olacak.

100 derece karelik bir alanı inceleyecek olan GUSTO, yıldızlararası ortamın birçok aşamasını ve galakside kilit önemdeki kimyasal elementlerin miktarlarını araştıracak.

GUSTO'nun baş araştırmacısı Chris Walker, "Büyük Macellan Bulutu'nu inceleyip Samanyolu ile karşılaştırmak suretiyle galaksilerin erken evrenden günümüze kadar nasıl bir evrim geçirdiğini anlayabileceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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