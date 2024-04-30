NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Atbaşı Bulutsusu'nun en detaylı fotoğraflarını çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Atbaşı Bulutsusu'nun en detaylı fotoğraflarını çekti

NASA\'nın James Webb Uzay Teleskobu, Atbaşı Bulutsusu\'nun en detaylı fotoğraflarını çekti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile Avcı Takımyıldızı'nda bulunan Atbaşı Bulutsusu'nun en detaylı fotoğraflarını çekti. Bulutsu, Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta bulunan Orion B'nin batı tarafında yer alıyor ve yıldız oluşumuna uygun bir moleküler bulut olarak görünüyor. Yakınında bulunan sıcak bir yıldız tarafından aydınlatılan bulutsu, yoğun, soğuk gaz ve toz sütunundan oluşuyor. Araştırma, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı.

30.04.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Avcı (Orion) Takımyıldızı'nda bulunan ve ilginç görüntüsü nedeniyle Atbaşı Bulutsusu olarak da adlandırılan Barnard 33'ün en detaylı fotoğraflarını çekti.

NASA'nın açıklamasına göre, başını geriye atan bir kısrağı andıran Atbaşı Bulutsusu, Avcı Takımyıldızı'nda, Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta bulunan, yıldız oluşumuna uygun bir moleküler bulut olan Orion B'nin batı tarafından yükselen türbülanslı gaz dalgaları olarak görünüyor.

Yakınında bulunan sıcak bir yıldız tarafından aydınlatılarak parlayan bulutsu, hafif gazın aşınması nedeniyle ortaya çıkan yoğun, soğuk gaz ve toz sütunundan oluşuyor.

Astronomlar, 5 milyon yıl içinde söz konusu sütunun yok olacağını değerlendiriyor.

Bulutsunun kavisli bir duvar gibi görünen aydınlatılmış üst bölümü görüntülendi

JWST'nin Yakın Kızıl Ötesi Kamerası (NIRCam), bulutsunun, üzerinde uzak yıldızlar ve galaksilerin göründüğü; kalın, dumanlı gaz ve tozdan oluşan kavisli duvar gibi görünen üst bölümüne odaklandı.

Orta Kızılötesi Aygıtı (MIRI) ile NIRCam görüntülerini inceleyen uluslararası bir gökbilimci ekibi, bulutsunun aydınlatılmış kenarında küçük ölçekli yapılar belirledi.

Morötesi (UV) ışık, toz bulutunu buharlaştırdıkça toz parçacıkları ısıtılmış gazla birlikte buluttan uzağa doğru sürükleniyor ve benzer şekilde hareket eden yapılar oluşturuyor.

Atbaşı Bulutsusu bir "ışıl çözüşüm bölgesi" olarak biliniyor

Atbaşı Bulutsusu, genç ve büyük yıldızlardan gelen morötesi ışıkla ısınan, büyük yıldızların çevresindeki iyonize gazlardan ayırt edilebilen ve "ışıl çözüşüm bölgesi (PDR) olarak adlandırılan nötr, sıcak bir gaz ve toz alanı olarak biliniyor.

Bu tür bölgelerden gelen ışığın incelenmesi bilim insanlarına, yıldız oluşumunu ve evrendeki yıldızlararası maddenin evrimini yönlendiren fiziksel ve kimyasal süreçleri incelemek için imkan sağlıyor.

Araştırma, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

James Webb, Dünya, NASA, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Atbaşı Bulutsusu'nun en detaylı fotoğraflarını çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:20:26. #1.12#
SON DAKİKA: NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Atbaşı Bulutsusu'nun en detaylı fotoğraflarını çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement